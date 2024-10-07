За адміністративне порушення, пов’язане з корупцією у Харкові оштрафовано жінку-ректора

Жінка, виконуючи обов’язки ректора одного з вищих навчальних закладів Харкова, з метою уникнення перевірки з питань дотримання нею вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також можливого притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, прийняла рішення про відмову в наданні спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції інформації й копій документів стосовно себе та вчинила дії шляхом підписання відповідного листа.

Про вказаний реальний конфлікт інтересів вона не повідомила безпосереднього керівника, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Постановою Дзержинського районного суду Харкова керівницю навчального закладу визнано винною у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, за ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу.

Не погодившись з таким рішенням суду, правопорушниця оскаржила його в апеляційному порядку.

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, апеляційну скаргу залишив без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

Тепер відомості про порушницю, яку притягнуто до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, будуть внесені до електронної бази даних «Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення».

Агентство Телевидения Новости