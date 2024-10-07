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У Харкові водій-порушник пропонував патрульним хабар

У Харкові водій-порушник пропонував патрульним хабар

Сьогодні, близько 9-ї години ранку, на проспекті Аерокосмічному патрульні зупинили авто Opel за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 40 км/год.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Інспектори повідомили водію, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали.

Керманич своєю чергою почав пропонувати неправомірну вигоду у сумі 500 гривень за непритягнення до відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні склали на водія адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости

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