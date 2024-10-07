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«Зливала» локації Сил оборони у Харкові окупантам: затримано інформаторку

«Зливала» локації Сил оборони у Харкові окупантам: затримано інформаторку

Служба безпеки затримала у Харкові ще одну ворожу поплічницю, яка діяла в інтересах держави-агресора. Зловмисниця «зливала» в один із Телеграм-каналів локації Сил оборони.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Насамперед мова йде про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування.

Як встановило розслідування, фігуранткою є 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту.

Під час виконання службових обов’язків жінка приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів Збройних Сил України.

У режимі онлайн вона готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони.

Потім зловмисниця публікувала закриті відомості у Телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Співробітники Служби безпеки задокументували підривну діяльність фігурантки й затримали її у власному помешканні. У затриманої вилучено мобільний телефон із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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