Харків’янина, який зарізав товариша та зняв вбивство на відео, відправили за ґрати

У Харкові 12 січня 2023 року в одній з квартир по проспекту Ювілейному двоє чоловіків вживали алкогольні напої. Застілля переросло у сварку: один з товаришів по пляшці схопив ніж і декілька разів вдарив ним свого опонента у шию та обличчя.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зловмисник, діставши телефон та знімаючи все на відео, продовжив завдавати ударів ножем 45-річному потерпілому. Коли той втратив свідомість, вбивця став продумувати план втечі з місця злочину.

Щоб покинути місце дії події непоміченим, він вирішив скористатися вікном. Квартира, в якій зловмисник знаходився разом зі своєю жертвою, знаходилась на п’ятому поверсі, тож обвинувачений зв’язав декілька простирадл і за їх допомогою намагався спуститися через віконний отвір на вулицю. Однак під час спуску не втримався і впав біля будинку — тут його і помітила сусідка потерпілого, яка викликала правоохоронців.

45-річного чоловіка з ножовими пораненнями було госпіталізовано до лікарні, де медики намагались врятувати його життя, проте не змогли — від отриманих травм він помер.

Встановлено, що раніше обвинувачений неодноразово мав проблеми із законом і, зокрема, притягався до відповідальності за крадіжки, грабежі і нанесення тілесних ушкоджень.

Під час судового розгляду обвинувачений свою вину не визнав. Він заявив, що під час «вечірки» до господаря квартири прийшли інші гості, з якими власник помешкання зʼясовував стосунки, а обвинувачений нібито, щоб не брати участь у конфлікті, пішов спати. Далі, за його версією, прокинувся і побачив потерпілого у крові. Оскільки двері були зачинені, він вирішив вибиратися на вулицю через вікно. Втім, звідки в його телефоні відеозапис з вбивством, пояснити не зміг.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 41-річного чоловіка за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости