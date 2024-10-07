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На Донеччині загинув харківський волонтер із «Троянди на Руці»

На Донеччині загинув харківський волонтер із «Троянди на Руці»

Під час виконання евакуаційної місії загинув харківський волонтер Тигран Галустян із пошуково-рятувального загону «Троянда на Руці».

Про це повідомили в ГО «Троянда на Руці».

«Це людина, яка врятувала дуже багато життів і завжди приходила на допомогу. Нам дуже важко ділитися цією новиною, і ми всі глибоко засмучені», – йдеться в повідомленні.

За даними Донецької обласної прокуратури, 6 жовтня в с. Іллінка Курахівської громади російська армія атакувала fpv-дроном автомобіль, в якому перебували представники волонтерської організації.

«37-річний волонтер загинув, а його колега 32 років дістав акубаротравму», – йдеться в повідомленні.

У чоловіка залишилася маленька донька. Зараз волонтери збирають гроші на поховання.

Агентство Телевидения Новости

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