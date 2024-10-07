На Куп’янському напрямку триває десять боєзіткнень

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 7 жовтня. 957 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На цей час кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до 88. Найгарячіше зараз на Лиманському, Куп’янському, Покровському та Курахівському напрямках.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Бунякіне, Павлівка, Угроїди, Степок та Покровка. Авіаційних ударів зазнали Яблунівка, Катеринівка та Ободи. Всього на даний час ворог скинув на Сумщину десять КАБів.

За наявною інформацією, російська авіація завдала дванадцять ударів по території Курської області рф, застосувавши 16 керованих авіаційних бомб.

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці та Вовчанська, на даний час всі атаки ворога відбиті.

15 разів противник атакував наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка. П’ять атак відбито Силами оборони, десять боєзіткнень триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости