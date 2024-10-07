На Харківщині 3 ОШБр вибила росіян з позицій та врятувала українських полонених

Третя окрема штурмова бригада провела успішні штурмові дій на Харківщині: відбили позиції та врятували з полону чотирьох українських військових.

Про це повідомили в 3-й окремій штурмовій бригаді.

Бійці бригади атакували противника, ліквідували ДРГ, а внаслідок цих боїв відбили не лише зайняті ворогом позиції, а й полонених.

Це військовослужбовці приданих сил, і серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

Після стабілізаційних дій ворога було відкинуто, а положення сил бригади на займаній ділянці фронту – відновлено. Про деталі завдання розповів командир 1-ї роти 2-го штурмбату.

Агентство Телевидения Новости