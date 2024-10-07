Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:59
Просмотров: 94

Пошкоджені багатоповерхівка та навчальні заклади: наслідки обстрілу Харківщини

Пошкоджені багатоповерхівка та навчальні заклади: наслідки обстрілу Харківщини

Сьогодні, 7 жовтня, близько 16:00, збройні сили рф завдали авіаудару по Купʼянську. Пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок та навчальні заклади.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дві людини зазнали поранень: чоловік 35 років та 57-річна жінка.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 