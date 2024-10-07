Пошкоджені багатоповерхівка та навчальні заклади: наслідки обстрілу Харківщини

Сьогодні, 7 жовтня, близько 16:00, збройні сили рф завдали авіаудару по Купʼянську. Пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок та навчальні заклади.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дві людини зазнали поранень: чоловік 35 років та 57-річна жінка.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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