Харківська ОВА оприлюднила дані про стан постраждалих від обстрілів 8 жовтня

У лікарнях області на стаціонарному лікуванні перебувають 16 постраждалих від обстрілів.

Про це повідомляє ХОВА.

Загалом поранення отримали 42 людини, серед них 2 дитини (10 та 16 років).

До медзакладів було госпіталізовано 25 постраждалих, в тому числі 16-річний хлопець у стані середньої важкості з різаними ранами нижніх кінцівок та акубаротравмою. Дитині 10 років надали допомогу на місці.

На ранок 9 жовтня в лікарнях залишається 16 людей, двоє у тяжкому стані: 35-річна жінка з вибуховим пораненням та черепно-мозковою травмою та 46-річний чоловік, який отримав черепно-мозкову травму, травму нижньої кінцівки.

Інші постраждалі знаходяться у відділеннях медзакладів у стані середньої важкості.

Агентство Телевидения Новости