ВР заборонила мобілізацію громадян України віком до 25 років

Верховна Рада України проголосувала за закон, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Як пише УНІАН, про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

«За» проголосувало 311 народних депутатів. Водночас не вирішено питання щодо демобілізації тих, хто раніше був мобілізований у віці до 25 років.

Оскільки від травня, коли набув чинності закон про мобілізацію, і були скасовано категорії осіб, «обмежено придатних у воєнний час», то було мобілізовано багато тих, хто раніше попадав під цю категорію – тобто, здорових однолітків до 25 років, відповідно до законодавства, не мобілізували, а ті, хто раніше були обмежено придатні, потрапили під мобілізацію.

І багато юнаків від 18 до 25 років, свого часу визнаних «обмежено придатними», весь цей час мобілізували.

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