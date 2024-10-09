Коригувала ворожий вогонь по позиціях українських військових: судитимуть викладачку харківського вишу

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, викладачка одного з харківських університетів у червні 2024 року через месенджер «Telegram» була залучена до співпраці російською спецслужбою.

Жінка обходила Харків та вишукувала місця розташування українських військових та техніки.

Вказану інформацію вона направляла в анонімний чат своєму російському куратору. Викладачка позначала координати на гугл-мапах і додавала до них текстовий опис.

Ці дані були необхідні представникам рф для завдання по місту прицільних ракетних ударів та здійснення атак керованими авіабомбами.

Правоохоронці викрили фігурантку, їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Жінку судитимуть в Київському районному суді Харкова. Їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Агентство Телевидения Новости