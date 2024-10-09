У Харкові підготували до зими насосні станції

Ремонтні бригади управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» підготували об’єкти водопровідного господарства до експлуатації в опалювальний сезон.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказав начальник управління Олександр Черняєв, фахівці повністю виконали комплексні заходи на водопровідних насосних станціях. Вони також замінили запірно-регулювальну арматуру.

«Зокрема, встановили понад 70 одиниць сучасної запірної арматури та замінили аварійні ділянки трубопроводів високого тиску. Щоб не створювати незручностей харків’янам з тимчасовою відсутністю води, роботи проводили вночі», – розповів Олександр Черняєв.

Агентство Телевидения Новости