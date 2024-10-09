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Окупанти вдарили КАБами по Харкову та передмістю

Окупанти вдарили КАБами по Харкову та передмістю

Сьогодні, близько 15:30 у Харкові було чутно кілька вибухів. Зафіксовані влучання у місті та у Харківському районі

Про влучання по Харкову повідомив мер міста Ігор Терехов.

«За попередньою інформацією, удар було скоєно по району щільної житлової забудови. Уточнюємо. Будьте обережні», – написав Терехов.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також про удар по селищу Слатине повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине. Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується», – написав він.

Агентство Телевидения Новости

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