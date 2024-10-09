У Харкові судитимуть колаборантку, яка працювала в окупаційному пенсійному фонді

На Харківщині під час окупації Куп’янська збройними силами рф місцева жителька добровільно працевлаштувалась до так званого «Управления Пенсионного фонда Харьковской области» на посаду «главного специалиста отдела организации работы и выплате пенсий».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Переважно колаборантка займалась оформленням списків пенсіонерів для отримання ними так званої «матеріальної допомоги» від рф.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборантку.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 47-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Жінку судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости