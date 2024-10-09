Адвокату з Харкова інкримінують ще один злочин, повʼязаний з організацією втечі ухилянтів

Харківський адвокат налагодив схему нелегального виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. До ділка приходили клієнти з метою отримання адвокатської консультації щодо звернення до РТЦК та СП шляхом направлення відповідних документів для оновлення особистих даних.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Проте фігурант пропонував йти іншим шляхом, а саме – тікати за кордон.

Нагадаємо, що це не перша підозра за організацію втечі ухилянтів, яку правоохоронці вручили адвокату.

«План» полягав у наступному. Адвокат повідомляв, що клієнту потрібно поїхати до м. Вінниця та орендувати житло на декілька днів.

До міста він мав добратись одягненим у світлий діловий одяг та мати при собі фейкові документи, нібито їде придбати протези для військовослужбовців ЗСУ. На думку адвоката, це мало відвести зайві підозри.

Після прибуття до Вінниці клієнт повинен був доїхати на потягу до одного з населених пунктів цієї області, а далі йти до кордону з Молдовою пішки лісом. Адвокат також повідомив, що для цього чоловіку потрібно взяти зручний одяг, бо відстань, яку доведеться долати ухилянту, чимала.

Фігурант повідомляв додатково, що на Вінниччині допомагатимуть «онлайн-координатори», які будуть керувати діями чоловіків.

Адвокат запевнив, що на держкордоні вже будуть чекати «свої люди».

За «схему» ділок оголошував суму в розмірі 7500 доларів США.

Наразі встановлюється повне коло учасників, причетних до цього злочину, та кількість чоловіків, які втекли закордон через цю оборудку.

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру адвокату в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Агентство Телевидения Новости