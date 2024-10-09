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Гранати, набої, наркотики: улов харківських нацгвардійців за місяць

Гранати, набої, наркотики: улов харківських нацгвардійців за місяць

За вересень військовослужбовці патрульного батальйону 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії України, що цілодобово несуть службу на блок-постах на в’їздах до Харкова, затримали за скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень 32 людини.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

За кримінальні правопорушення затримано 17 громадян:

ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) – 3 людини;ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних засобів) – 8 людей;ст. 358 ККУ (підробка документів) – 2 людини;ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини) – 4 людини.

У кожному випадку протоколи були складені представниками Національної поліції України, які входять до складу добового наряду блок-постів.

Протягом вересня 2024 року військовослужбовцями патрульного батальйону у правопорушників вилучено:

набоїв калібру 5,45 мм – 110 од.;набоїв калібру 5,56 мм – 35 од.;набоїв калібру 7,62 мм – 20 од.;гранат – 3 од.;наркотичних засобів –  0,229 кг.

Агентство Телевидения Новости

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