Стверджував, що Харків – російське місто: СБУ затримала прибічника рф

Співробітники СБУ встановили 36-річного харків’янина, який розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для поширення протиправних матеріалів, зловмисник використовував російські канали у мережі Телеграм.

Зловмисник у категоричній формі висловлював свою позицію щодо заперечення та виправдовування збройної агресії росії проти України.

В одному із коментарів чоловік написав, що росіянам немає за що вибачатися перед українцями і не варто це робити, оскільки складається враження немов би вони у чомусь винні. Також у своїх дописах ворожий агітатор постійно стверджує, що Харків це російське місто.

Ініційована Службою безпеки експертиза мовлення підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости