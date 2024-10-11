Побили, зв’язали та забрали гроші: на Харківщині затримано двох чоловіків

У Чугуєві оперативники затримали двох чоловіків за підозрою у скоєнні розбійного нападу на літню жінку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Двоє невідомих увірвалися до будинку, зв’язали власницю, побили, прив’язали до ліжка і, пригрозивши розправою, відібрали заощадження потерпілої. Всього декілька годин знадобилося поліцейським, щоб розшукати та затримати фігурантів. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

10 жовтня близько 13:30 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від 70-річної місцевої жительки про те, що ввечері двоє невідомих чоловіків через незачинену хвіртку проникли до її домоволодіння, побили, зв’язали та відкрито заволоділи грошима в сумі 9 тисяч гривень та 100 доларів США.

Поліцейські з’ясували, що зловмисники йшли вулицею, побачили потерпілу у дворі, попросили води. Коли господарка зайшла у будинок, один із підозрюваних пройшов слідом і напав на неї. Потім прив’язав до ліжка і викрав гроші. Інший чекав спільника на подвір’ї.

Отримавши інформацію, вже за кілька годин кропіткої роботи оперативних та слідчих підрозділів обласної та районної поліції, за силової підтримки полку поліції особливого призначення, нападників затримали.

35-річні жителі Дніпропетровської області раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости