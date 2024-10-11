Крадіжки енергообладнання сповільнюють відновлювання електрики після обстрілів – Харківобленерго

17,5 млн грн збитків спричинили на прифронтовій Харківщині крадіжки проводів та енергообладнання.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Харківобленерго», що входить до державного холдингу АТ «Українські розподільні мережі».

За словами начальника служби економічної безпеки підприємства Сергія Журавльова, це сповільнює роботи з відновлення електрики після обстрілів регіону агресором.

Незважаючи на широкомасштабну війну на Харківщині гостро постала проблема крадіжок елементів енергосистеми: дротів, трансформаторів та трансформаторної оливи, елементів підстанцій.

З початку 2024 року зафіксовано вже 47 випадків крадіжок енергообладнання.

В результаті чого, як повідомляє пресслужба АТ «Харківобленерго», підприємству завдано збитків на 17,5 млн грн. Саме стільки коштів потребує відновлення мереж, а саме: прокласти 73 кілометри дротів на лініях електропередачі, на яких проводи в умовах війни просто вкрали; придбати 3,7 тони трансформаторної оливи, що поцупили злодії.

За інформацією пресслужби, злодії крадуть навіть опори та елементи трансформаторних підстанцій. Так, є приклад крадіжки частини обладнання ПС-110/6 – збитки склали 8,2 млн грн.

На теперішній час в 43-х випадках крадіжок майна працівниками поліції проводяться заходи щодо встановлення винних осіб. У чотирьох випадках працівниками поліції встановлено винних осіб, які скоїли крадіжки, та проводяться слідчі дії.

Агентство Телевидения Новости