Генерал Марсель, який керував захистом Харкова, став заступником міністра оборони України

Кабінет Міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив заступником міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Мельника (позивний «Марсель»), який початку повномасштабного вторгнення керував обороною міста Харкова.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Біографія Сергія Мельника

Сергій Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет, після чого розпочав кар’єру на керівних посадах Військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2009 році здобув другу вищу освіту.

З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони.

З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У 2022 році Сергій Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Сергій Мельник: реакція на призначення

Сергій Мельник подякував Кабінету Міністрів України та міністру оборони Рустему Умєрову, які поклали на військового відповідальну місію виконувати задачі заступника міністра оборони.

«Для мене честь працювати у команді справжніх професіоналів, спільно будувати сучасну армію та рухатись до перемоги над окупантом», – написав він.

Агентство Телевидения Новости