У Харківському метрополітені завтра розпочнеться ярмарок вакансій

З 15 по 18 жовтня з 10:00 до 13:00 у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» буде проходити ярмарок вакансій.

Про це повідомляє КП «Харківський метрополітен».

На заході провідні роботодавці Харківщини презентують діяльність своїх підприємств та нададуть інформацію стосовно актуальних вакансій.

Усього у ярмарку вакансій буде брати участь 60 роботодавців. Зокрема наступні комунальні підприємства:

КП «Харківський метрополітен»

КП «Тролейбусне депо №2»

КП «Салтівське трамвайне депо»

КП «Харківблагоустрій»

КП «Шляхрембуд»

КСП «Харківміськліфт»

КП «Харківводоканал»

Організатором ярмарку вакансій виступає Харківський обласний центр зайнятості за підтримки КП «Харківський метрополітен».

Агентство Телевидения Новости