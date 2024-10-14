Пішов гуляти та зник: на Харківщині розшукали неповнолітнього

Поліцейські Харківщини розшукали та повернули матері зниклого хлопця.

Жодних подій кримінального характеру з неповнолітнім мешканцем міста Ізюм не сталося, повідомляє поліція Харківської області.

12 жовтня до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення 12-річного хлопця.

Заявниця розповіла, що 8 жовтня син пішов гуляти та додому не повернувся, на зв’язок не виходив. Хлопець раніше неодноразово уходив з дому та повертався через декілька днів.

На пошуки дитини був орієнтований особовий склад поліції. Ювенальні поліцейські перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього, здійснили моніторинг акаунтів у соціальних мережах.

Того ж дня поліцейські опитали друзів та встановили місце його знаходження. Хлопець ночував у знайомих. Дитину передали матері.

Співробітники ювенальної превенції провели з неповнолітнім та родиною роз’яснювальну роботу.

Агентство Телевидения Новости