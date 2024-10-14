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На Харківщині в деяких населених пунктах посиляться заходи щодо евакуації

На Харківщині в деяких населених пунктах посиляться заходи щодо евакуації

На території Куп’янської міської територіальної громади мешкають більше ніж 4 тисяч осіб.

Про це повідомляє ХОВА.

Проти цивільного населення загарбники щодня застосовують FPV-дрони, авіаційні та артилерійські удари. Аби убезпечити населення, в низці населених пунктів необхідно посилювати евакуаційні заходи, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Більшість населення в Куп’янській тергромаді – люди похилого віку. Необхідно надалі посилювати комунікацію щодо обов’язкової евакуації у зв’язку з безпековою ситуацією. Для евакуйованих маємо резерв в місцях компактного проживання, що дасть змогу забезпечити охочих тимчасовим житлом. Спільними зусиллями маємо евакуювати якомога більше жителів тергромади до більш безпечних населених пунктів області, або до інших регіонів країни», – підкреслив Синєгубов.

Міжнародні благодійні організації та волонтери забезпечать фінансовою, юридичною, психологічною та іншою допомогою.

Евакуйованим нададуть гаряче харчування, продовольчі та гігієнічні набори, теплий одяг. За потреби є можливість забезпечити логістикою до місць компактного проживання.

Охочі евакуюватися можуть звертатися на безплатну цілодобову гарячу лінію за телефоном: 0 800 33 92 91.

Агентство Телевидения Новости

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