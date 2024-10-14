На Харківщині викрили місцевого мешканця у співпраці з окупантами

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 52-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Дізнанням встановлено, що мешканець Куп’янська під час силового захоплення міста збройними силами рф добровільно вирішив співпрацювати з ворогом. У червні 2022 року чоловік обійняв посаду «и. о. старшего инспектора-дежурного Кондрашовского территориального отдела Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Підозрюваний забезпечував контрольно-пропускний режим до будівлі, а також вів журнал відвідувачів. Свої обов’язки виконував до моменту деокупації, після чого залишився в Куп’янську. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборанта.

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