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Коли Зеленський представить Раді «План перемоги: названо дату

Коли Зеленський представить Раді «План перемоги: названо дату

Президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою 16 жовтня.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі, пише УНІАН.

«У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу – це публічне представлення Плану перемоги», – написав Лещенко.

Напередодні Зеленський провів дипломатичне турне, в якому представив партнерам план перемоги України. Офіційно всі пункти плану не розкривалися. Однак, за словами Зеленського, першим пунктом плану перемоги є запрошення України до НАТО.

Агентство Телевидения Новости

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