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У Польщі напали на українського водія таксі: душили та плювали на нього

У Польщі напали на українського водія таксі: душили та плювали на нього

38-річному чоловікові, який напав на українського таксиста в польському Гданську, загрожує 5 років позбавлення волі.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє RMF24.

Один з гданських поліцейських, повертаючись до свого підрозділу, помітив чоловіка, який розмахував руками та кликав на допомогу. Це був водій таксі, на якого напали.

«Нападник душив чоловіка, плював на нього, обзивав і казав йому повертатися в Україну», – повідомили правоохоронці у понеділок.

38-річний чоловік, який напав на українця, був зупинений поліцейським. Коли на місце події прибула підмога, у нього знайшли пакет з канабісом. Тест на алкотестері, своєю чергою, показав, що в його організмі було понад два проміле алкоголю.

Зловмиснику висунули звинувачення у «застосуванні насильства та національній образі». Він також відповідатиме за зберігання наркотиків.

Він перебуває під наглядом поліції. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Агентство Телевидения Новости

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