У Харкові двоє підлітків підпалили трансформаторну підстанцію

Харківські правоохоронці виявили та затримали двох підлітків, коли вони намагалися підпалити трансформаторну підстанцію в Харкові.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними Харківської обласної прокуратури, 11 жовтня близько 21:00 двоє хлопців віком 16 і 14 років підпалили трансформаторну підстанцію, розташовану у Харкові, внаслідок чого виникла пожежа.

За даними слідства, підозрювані діяли за вказівками, які отримували від кураторів в одному з телеграм-каналів. Обіцяні гроші за виконану роботу неповнолітні так і не отримали. Паліям загрожує до 10 років позбавлення волі.

Встановлено, що затримані мали фільмувати загоряння для «звітності» та надсилати замовникам.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Слідчі повідомили неповнолітнім про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Агентство Телевидения Новости