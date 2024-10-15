Харківська «екстренка» отримала від ЮНІСЕФ понад 200 медичних наборів

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ передав Харківському центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 204 набори для надання невідкладної медичної допомоги на суму майже 8 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Медичні комплекти містять засоби для лікування травм, важких поранень і невідкладних станів: медикаменти для зупинки кровотеч, бинти, шини для іммобілізації, хірургічні інструменти та обладнання для надання первинної допомоги і стабілізації пацієнтів у перші хвилини після поранень.

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