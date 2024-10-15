Терехов повідомив, коли у Харкові ввімкнуть опалення

У Харкові комунальні служби готові до старту опалювального сезону, але через погодні умови у мерії вирішили почекати

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

За словами Терехова, таким чином економляться газ та кошти харків’ян.

«Місто вже готове розпочати опалювальний сезон, але поки в нас є можливість зекономити газ та ваші кошти, адже погода сприяє», – написав Терехов.

За словами Терехова, стартом для запуску тепла у домівки стане зниження середньодобової температури до +8 градусів або нижче протягом трьох днів поспіль.

Агентство Телевидения Новости