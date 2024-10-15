СБУ затримала у Харкові ділка, який за 6 тис. доларів обіцяв чоловікам відстрочку від мобілізації

Служба безпеки викрила та затримала у Харкові ще одного ділка, який «заробляв» на ухилянтах. За даними слідства, 26-річний харків’янин підшукував чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації чи отримати відстрочку від призову на військову службу.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За гроші зловмисник обіцяв вплинути на посадових осіб медико-соціальної експертної комісії та на співробітників ТЦК, щоб у його клієнта нібито було діагностовано захворювання, яке потребує лікування.

Надалі сфальсифікована медична документація ставала підставою для відстрочки від мобілізації. Задокументовано, що в одного з чоловіків зловмисник вимагав за свої «послуги» 6 тис. доларів.

Правоохоронці затримали ділка після того, як клієнт сплатив першу частину обумовленої суми – 4 тис. доларів.

Щоб уникнути відповідальності зловмисник розробив механізм дистанційної передачі грошей через пункт обміну валют. Втім, співробітники СБУ викрили його протиправну діяльність та зібрали обґрунтовані докази його причетності до злочину.

За матеріалами Служби безпеки фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости