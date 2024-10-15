Завершено спецрозслідування стосовно поплічника окупантів з Куп’янщини

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, офіційно ніде не працевлаштований мешканець Куп’янська під час окупації міста російськими військовими чоловік добровільно обійняв посаду «и. о. старшего следователя следственного отдела Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

Колаборант здійснював перевірки за повідомленнями про кримінальні правопорушення відповідно до законодавства держави-агресорки, проводив огляди місць подій, виносив відповідні постанови, порушував кримінальні справи, брав участь у здійсненні досудових розслідувань, а також виконував інші функції.

Після деокупації обвинувачений втік і наразі переховується від українських правоохоронців. Його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости