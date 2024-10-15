Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:18
Просмотров: 70

Партію російських харчових добавок вартістю понад 1 млн грн заарештовано на Харківщині

Партію російських харчових добавок вартістю понад 1 млн грн заарештовано на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, перед повномасштабним вторгненням рф українське товариство з обмеженою відповідальністю здійснювало закупку харчових добавок у російського підприємства. Проте вказаний товар підпадав під обмеження на імпорт з боку нашої держави. У звʼязку з цим товар розмитнений так і не був.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду Харкова задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на комплексну харчову добавку вагою майже 10 тонн та вартістю понад 1 млн грн, яке перебуває на складі тимчасового зберігання Харківської митниці.

Наразі прокурорами вживаються заходи щодо передачі вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу (з дислокацією у Харкові) ТУ ДБР, розташованого у Полтаві.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 