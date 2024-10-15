Партію російських харчових добавок вартістю понад 1 млн грн заарештовано на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, перед повномасштабним вторгненням рф українське товариство з обмеженою відповідальністю здійснювало закупку харчових добавок у російського підприємства. Проте вказаний товар підпадав під обмеження на імпорт з боку нашої держави. У звʼязку з цим товар розмитнений так і не був.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду Харкова задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на комплексну харчову добавку вагою майже 10 тонн та вартістю понад 1 млн грн, яке перебуває на складі тимчасового зберігання Харківської митниці.

Наразі прокурорами вживаються заходи щодо передачі вказаного майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу (з дислокацією у Харкові) ТУ ДБР, розташованого у Полтаві.

Агентство Телевидения Новости