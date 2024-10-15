Українців можуть позбавляти права на землю для будівництва фортифікацій

Кабінет міністрів пропонує врегулювати порядок щодо примусового тимчасового позбавлення права на землю для будівництва військових споруд. Схвалено відповідний законопроєкт.

Як пише Кореспондент, про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram у вівторок, 15 жовтня.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, законів Про правовий режим воєнного стану, Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Змінами, зокрема, запроваджується можливість примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою – обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування земельною ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або її частини.

Також передбачається визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою, складання акту про примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою; порядок прийняття рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою або про її викуп.

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