На Харківщині продовжується евакуація людей з Липецької громади

Поліція продовжує евакуювати цивільних жителів Липецької територіальної громади.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За останні дні з Липецької громади поліцейські відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській вивезли трьох громадян до більш безпечного місця.

Евакуйованих передали волонтерам, які своєю чергою доставили людей до Харкова та забезпечили речами першої потреби.

Наразі в громаді залишаються 71 житель, які проживають в селищах Липці, Слобожанське, села Борщова, Веселе та Перемога.

Шановні громадяни, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости