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Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «KRAKEN»
На честь легендарних захисників та захисниць Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «KRAKEN» за проєктом «Власна марка».
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
KRAKEN – підрозділ ГУР МО, сформований 24 лютого 2022-го ветеранами полку «АЗОВ», офіцерами розвідки, футбольними фанатами й добровольцями в Харкові.
У комплекті – аркуш із дев’ятьма марками й художній конверт зі спецпогашенням. Тираж – 972 екземпляри.
Дизайн аркуша, конверта й штемпеля – підрозділу KRAKEN.