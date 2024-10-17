На честь легендарних захисників та захисниць Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «KRAKEN» за проєктом «Власна марка».

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

KRAKEN – підрозділ ГУР МО, сформований 24 лютого 2022-го ветеранами полку «АЗОВ», офіцерами розвідки, футбольними фанатами й добровольцями в Харкові.

У комплекті – аркуш із дев’ятьма марками й художній конверт зі спецпогашенням. Тираж – 972 екземпляри.

Дизайн аркуша, конверта й штемпеля – підрозділу KRAKEN.

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