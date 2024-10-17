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Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «KRAKEN»

Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «KRAKEN»

На честь легендарних захисників та захисниць Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «KRAKEN» за проєктом «Власна марка».

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

KRAKEN – підрозділ ГУР МО, сформований 24 лютого 2022-го ветеранами полку «АЗОВ», офіцерами розвідки, футбольними фанатами й добровольцями в Харкові.

У комплекті – аркуш із дев’ятьма марками й художній конверт зі спецпогашенням. Тираж – 972 екземпляри.

Дизайн аркуша, конверта й штемпеля – підрозділу KRAKEN.

Агентство Телевидения Новости

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