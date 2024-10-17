Триває евакуація на Харківщині: критична ситуація на лівому березі річки Оскіл

Триває евакуація з громад Купʼянського напрямку.

Сьогодні плануємо вивезти у безпечні місця ще 250 місцевих жителів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов у ефірі «Єдиних новин».

Населені пункти на лівому березі річки Оскіл у фокусі уваги. Там ситуація найкритичніша — не можемо відновлювати пошкоджені об’єкти інфраструктури через загрозу для життя будівельників та комунальників, зазначив Синєгубов.

Як розповів Синєгубов, – «евакуйованим забезпечуємо в Харкові місця тимчасового проживання, за необхідності — допомагаємо з логістикою за межі області».

У Харкові для переселенців діють гуманітарні хаби, такі як «Вовчанський» та «Липцівський», а незабаром відкриємо «Куп’янський» і «Циркунівський», зазначив очільник ХОВА.

Це локації, куди людина може прийти з будь-яким питанням, поспілкуватися з адміністрацією свого району, отримати допомогу.

Агентство Телевидения Новости