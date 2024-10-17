В Україні викрили мегакартель: ліквідовано 19 нарколабораторій, затримано 60 учасників

Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи по всі території України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Правоохоронці провели більш як 230 обшуків у 20 регіонах країни та затримали понад 60 причетних.

Ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.

Дохід зловмисників сягав понад 350 млн гривень на місяць.

Агентство Телевидения Новости