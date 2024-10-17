Сегодня 14:51
Просмотров: 85
В Україні викрили мегакартель: ліквідовано 19 нарколабораторій, затримано 60 учасників
Поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи по всі території України.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Правоохоронці провели більш як 230 обшуків у 20 регіонах країни та затримали понад 60 причетних.
Ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP.
Дохід зловмисників сягав понад 350 млн гривень на місяць.