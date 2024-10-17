Закупівля неякісних бронежилетів: ДБР завершило розслідування справи ексчиновників Міноборони

ДБР завершило розслідування щодо колишнього заступника міністра оборони та його поплічників, які купили неякісні бронежилети на майже 2 млрд грн

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили розслідування щодо колишніх заступника міністра оборони, в.о. керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони та посадовця Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України.

У 2022 році чиновники організували закупівлю неякісних бронежилетів у болгарської компанії для військовослужбовців, що завдало збитків державі на суму 1,7 млрд гривень. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена процедура здійснення контролю за якістю товару.

Закуплені бронежилети не відповідали державним та військовим стандартам, що призвело до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу та несвоєчасному постачанню засобів індивідуального захисту військовим підрозділам.

Ексзаступник міністра оборони, в.о. керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони та експосадовець Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ обвинувачуються у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Агентство Телевидения Новости