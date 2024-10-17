У «Дії» запустили рекрутинг до Армії дронів: як стати оператором дрона в обхід ТЦК

У застосунку «Дій» додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Заяву можна подати за кілька кліків, пройти співбесіду та підписати контракт.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного «розподілу» та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно», – йдеться в повідомленні.

У «Дії» можна обрати військові частини, які спеціалізуються на безпілотниках та показують найкращі результати по ураженнях.

Глава Мінцифри розповів, як працює вступ до Армії дронів. За його словами, рекрутинг у «Дії» нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями.

У застосунку за фільтрами необхідно обрати бажану бригаду або підрозділ та надіслати одну чи декілька заяв.Самостійно обрати напрям, пов’язаний з БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера.

«Далі рекрутер запрошує вас на співбесіду і підрозділ підписує з вами контракт. Це все», – сказав Федоров.

Агентство Телевидения Новости