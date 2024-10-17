«Або в України буде ядерна зброя, або ми повинні бути в НАТО»: Зеленський про розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський у розмові з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом наполягав на тому, що Україні для захисту необхідно членство в НАТО.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі, пише видання Бабель.

Президент навів у приклад провалені гарантії Будапештського меморандуму, гарантом якого виступала Росія. За цим документом Україна мала віддати ядерну зброю в обмін на забезпечення територіальної цілісності та суверенітету.

«Якщо Росія порушила цей документ, хоча вона була гарантом меморандуму, то як можна вірити в цей документ і як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження наших територіальної цілісності і суверенітету?» – наголосив він.

За його словами, так само як не працює Будапештський меморандум, не працюють і жодні інші домовленості великих партнерів із Росією.

«Хто з цих великих країн, усіх ядерних держав, хто з них постраждав? Усі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні, одна – Україна. Хто сьогодні воює – Україна», – наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що говорив із Трампом про НАТО і зауважив, що так чи інакше його держава має бути спроможна захистити себе, а якщо вона не має ядерної зброї, то вихід один – членство в НАТО.

«У нас виходить так, який же вихід? Або в України буде ядерна зброя і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, ми не знаємо на сьогодні дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не у війні, країни НАТО сьогодні не воюють, у країнах НАТО люди всі живі», – сказав Зеленський.

Він додав, що саме тому Україна хоче потрапити до Північноатлантичного альянсу: «Тому ми обираємо НАТО, а не ядерну зброю. Я вважаю, що цього разу Дональд Трамп мене почув. Він сказав: «У вас справедливі аргументи».

План перемоги

Сьогодні, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив у Європейській раді у Брюсселі та представив союзникам план перемоги. За його словами, розмова з членами Євросоюзу була «дуже продуктивною».

«У нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами, 18 з них коментували план перемоги. Я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови із союзниками. І після нашої дуже відвертої розмови більшість тих, хто виступав, повністю підтримали план перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі. Я радий, що наша команда буде працювати далі», — сказав Зеленський.

Він додав, що до цього почав комунікувати з низкою союзників щодо деяких пунктів плану перемоги, тому що від їхньої волі залежить посилення України певними елементами, які є в закритому додатку. Це переважно стосується далекобійної зброї. Зеленський розповів, що були «дуже позитивні сигнали».

Напередодні, 16 жовтня, президент Зеленський уперше публічно детально представив план перемоги, виступаючи перед українськими депутатами в Верховній Раді. Він містить пʼять пунктів. Перші чотири розраховані на реалізацію під час війни, а останній — після війни.

Агентство Телевидения Новости