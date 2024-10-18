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Сервіс для оформлення відстрочки у застосунку Резерв+ запрацює у листопаді

Сервіс для оформлення відстрочки у застосунку Резерв+ запрацює у листопаді

У Міноборони анонсували можливість оформити автоматичну відстрочку від мобілізації в Резерв+.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Уже цієї осені у застосунку Резерв+ з’явиться можливість оформлювати відстрочки від мобілізації. Таку функцію анонсувала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, коли повідомляла про баг «відстрочки до кінця мобілізації», який виліз у деяких користувачів.

«Ми робимо автоматичні відстрочки у застосунку, так щоб вам не потрібно було подавати жодних документів — тільки заявку. Перші з них плануємо вже цієї осені», – написала Черногоренко у Facebook та згодом уточнила, що така опція з’явиться у першій декаді листопада.

Міністерство оборони України планує запустити нову функцію в додатку Резерв+, яка дозволить військовозобов’язаним отримувати відстрочку без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування та подавати заяви.

Агентство Телевидения Новости

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