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Триває обов’язкова евакуація з Куп’янського району Харківщини (фото)

Триває обов’язкова евакуація з Куп’янського району Харківщини (фото)

18 жовтня працівники сектору превенції Куп’янського районного відділу поліції та полку поліції особливого призначення ГУНП на службових автомобілях вивезли з міста Куп’янськ, селищ Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, Курилівка, Благодатне, Сенькове 63 мешканці.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У поліції нагадують, – якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости

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