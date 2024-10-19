Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року
Україна найближчими місяцями отримає від Франції літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції у Києві 19 жовтня, повідомляє Кореспондент.
За його словами, Франція допомагатиме та підтримуватиме Україну.
«Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція – перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року», – зазначив міністр.
Він додав, що Франція готуватиме пілотів цих літаків.