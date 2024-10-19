Україна найближчими місяцями отримає від Франції літаки Mirage 2000. Перші борти будуть надані вже на початку 2025 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро на пресконференції у Києві 19 жовтня, повідомляє Кореспондент.

За його словами, Франція допомагатиме та підтримуватиме Україну.

«Наша допомога виявляється в конкретних прикладах. Стосовно сфери оборони, ми надаємо Україні обладнання та військову техніку. Також Франція – перша країна, яка займається підготовкою цілої бригади, це бригада Анни Київської. Перші літаки Mirage 2000 будуть надані Україні на початку наступного року», – зазначив міністр.

Він додав, що Франція готуватиме пілотів цих літаків.

Агентство Телевидения Новости