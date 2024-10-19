Тривалість підготовки мобілізованих буде збільшено: що відомо

Строки базової військової підготовки мобілізованих планують збільшити у півтори рази.

Пілотний проєкт вже запущено у чотирьох навчальних центрах ЗСУ.

Як повідомляє УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін.

«Один із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах є збільшення термінів базової загальновійськової підготовки. З цією метою розроблена та затверджена програма базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяця», – заявив він.

Варто додати, що зараз строки такої підготовки складають 30 днів.

За словами Межевікіна, пілотний проєкт зі збільшенням строків підготовки зараз реалізується у чотирьох ключових навчальних центрах ЗСУ. За новою програмою тренуються близько 500 військовослужбовців.

В межах оновленої програми базової підготовки новобранців навчають використанню безпілотників та окопних засобів радіоелектронної боротьби й розвідки (РЕБ/РЕР). Також покращено тактико-вогневу підготовку, навчання методам розвідувально-диверсійної діяльності та навичкам виживання на фронті, особливо в умовах зими.

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