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Випросив у знайомого велосипед та зник: у Харкові поліція виявила шахрая

Випросив у знайомого велосипед та зник: у Харкові поліція виявила шахрая

Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловіку за вчинення шахрайства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник оманою випросив у потерпілого велосипед та зник у невідомому напрямку. Своїми діями він спричинив харків’янину матеріальну шкоду на суму близько 11 тисяч гривень.

До відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернувся мешканець Основ`янського району та повідомив, що знайомий незаконно заволодів його майном.

В ході проведення досудового розслідування з’ясувалося, що до заявника підійшов його знайомий та попросив на годину велосипед, щоб з’їздити в особистих справах. Введений в оману чоловік добровільно передав порушнику свій двоколісний транспорт, після чого зловмисник зник у невідомому напрямку.

Працівники відділу поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений за аналогічні злочини чоловік 1969 року народження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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