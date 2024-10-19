Намагався зґвалтувати двох жінок: у Харкові заарештовано 55-річного чоловіка

У Харкові поліція затримала чоловіка за спробу зґвалтування.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

За один вечір жертвами нападника стали дві мешканки Новобаварського району, яким вдалося вирватися та втекти від чоловіка.

18 жовтня о 21:30 до чергової частини відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області через оператора «102» надійшло повідомлення від 24-річної мешканки району.

Жінка розповіла, що біля її будинку до неї підійшов невідомий чоловік, закрив рот руками, почав душити й, поваливши на землю, намагався вчинити з нею дії сексуального характеру. Але потерпіла почала відбиватись від нападника, в результаті чого їй вдалось вирватися та втекти.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група. Для встановлення особи зловмисника та його затримання співробітники кримінальної поліції разом із патрульними негайно почали відпрацьовувати територію району.

Під час проведення будинкового обходу працівники поліції виявили ще одну 35-річну жертву нападу, яка перебувала в шоковому стані. Їй вдалося втекти завдяки випадковому перехожому, який налякав нападника.

В результаті проведення комплексу розшукових заходів поліцейські оперативно вийшли на слід зловмисника. Ним виявився 55-річний житель району, раніше засуджений за зґвалтування.

Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Нападнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости