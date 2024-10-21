Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:39
Просмотров: 78

Серед 13 постраждалих – вагітна жінка: прокуратура оновила дані щодо авіаударів по Харкову

Серед 13 постраждалих – вагітна жінка: прокуратура оновила дані щодо авіаударів по Харкову

20 жовтня з 22:05 до 22:10 окупанти завдали авіаційних ударів по Харкову. Постраждали 13 людей, серед яких вагітна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

В Основʼянському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю у декількох метрах від девʼятиповерхового житлового будинку.

Також пошкоджено офісну будівлю, хімчистку, автомийку та понад 20 авто.

Постраждали 12 людей: серед них п’ятеро чоловіків та семеро жінок. У людей травми різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес. Одна з постраждалих перебуває на 30 тижні вагітності.

У Київському району міста – влучання між АЗС та СТО. Дістав поранення 34-річний оператор АЗС. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки. 

З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для ударів по місту ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 