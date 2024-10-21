Серед 13 постраждалих – вагітна жінка: прокуратура оновила дані щодо авіаударів по Харкову

20 жовтня з 22:05 до 22:10 окупанти завдали авіаційних ударів по Харкову. Постраждали 13 людей, серед яких вагітна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

В Основʼянському районі зафіксовано влучання у нежитлову будівлю у декількох метрах від девʼятиповерхового житлового будинку.

Також пошкоджено офісну будівлю, хімчистку, автомийку та понад 20 авто.

Постраждали 12 людей: серед них п’ятеро чоловіків та семеро жінок. У людей травми різного ступеня тяжкості та гостра реакція на стрес. Одна з постраждалих перебуває на 30 тижні вагітності.

У Київському району міста – влучання між АЗС та СТО. Дістав поранення 34-річний оператор АЗС. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки.

З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для ударів по місту ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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