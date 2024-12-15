На Харківщині попрощалися з військовим, який загинув на Куп’янському напрямку

25 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку загинув військовослужбовець Сергій Ковальчук, житель Лозівського району Харківської області.

Про це повідомили в Лозівській міській раді.

Боєць служив радіотелефоністом у стрілецькій роті. Поліг поблизу села Степова Новоселівка Куп’янського району Харківської області.

Сергій Ковальчук народився 12 лютого 1977 року в селі Полтавське Лозівського району Харківської області. Навчався у місцевій загальноосвітній школі, а після її закінчення переїхав до села Мирне, де мешкав із батьками.

Односельці згадують Сергія як працьовиту, відповідальну людину, яка завжди була готова допомогти. До війни він займався господарством і працював на благо громади.

Агентство Телевидения Новости