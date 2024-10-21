За пограбування жінки двоє харків’ян відбуватимуть покарання за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винними 33-річного та 29-річного чоловіків у грабежі (ч. 2 ст. 186 КК України).

Їм призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі та 8 років позбавлення волі відповідно, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Прокурори довели, що в Харкові 6 липня 2021 року двоє чоловіків пограбували жінку. Потерпіла переходила дорогу по проспекту Аерокосмічному (на той час – Гагаріна). На острівці безпеки обвинувачені, які йшли назустріч, зненацька схопили її воріт кофти, повалили жінку на асфальт та стали бити кулаками й ногами по голові й тулубу. Вихопивши у потерпілої мобільний телефон, 29-річний зловмисник став тікати. Крики жінки привернули увагу перехожих, які прийшли на допомогу та затримали 33-річного грабіжника. За його спільником також побіг небайдужий чоловік, тож зловмисник, злякавшись наслідків, дорогою викинув телефон потерпілої. Втім, уникнути кримінальної відповідальності це не допомогло. Під час судового розгляду обвинувачені повністю визнали свою вину. Один зі зловмисників пояснив, що нібито переплутав потерпілу зі своєю знайомою, яка була винна йому гроші, тому вирішив з другом «вибити борг» у такий спосіб. Обидва обвинувачені зазначили, що переосмислили свою поведінку та визнали цивільний позов жінки щодо відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости