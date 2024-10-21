З прифронтових й прикордонних населених пунктів Харківщини триває евакуація населення

З прифронтових і прикордонних населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямків триває посилена евакуація населення.

Про це в телемарафоні «Єдині новини» повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Наразі вдалося вивезти ще 118 осіб. Зокрема, з міста Куп’янськ – 103 людини; з Кіндрашівської громади евакуювали 2 людей; Курилівської громади – 10 осіб, з них 3 – діти. Станом на сьогодні з Куп’янського напрямку евакуації підлягає 9351 особа; на Борівському напрямку – 173 особи. На небезпечних територіях залишається 91 дитина. Евакуаційні заходи тривають. Для убезпечення людей задіяно 25 одиниць транспорту. Наразі у гуртожитках Харкова тимчасово розміщено 57 осіб, решта людей відмовилися від тимчасового житла», – розповів Олег Синєгубов.

На Харківщині завершується підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону.

«У разі ворожих атак і можливого знеструмлення в області діють 913 Пунктів Незламності. Об‘єкти соціальної сфери, житловий фонд, теплове та водопровідно-каналізаційне господарство області приведені у готовність. Продовжуємо працювати над децентралізацією системи опалення», – зазначив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости